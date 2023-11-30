مصر تدرب 22 مبعوثا من 14 دولة إفريقية على تمكين المرأة الريفية

اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعمال البرنامج التدريبي في مجال تمكين المرأة الريفية الأفريقية من خلال القروض الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك في إطار التعاون بين المركز المصري الدولي للزراعة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

شهادات تدريب

شارك في البرنامج التدريبي 22 مبعوثا ومتدربة من 14 دولة أفريقية، وهي: أفريقيا الوسطي، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، بوركينا فاسو، جزر القمر، زامبيا، زيمبابوي، سيراليون، كونغو برازافيل، ليبريا، مالاوي، مالي، كوتيفوار، ومدغشقر.

ونيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حضر مراسم ختام الدورة وتسليم المتدربين شهادة التدريب الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

وأكد الدكتور موسى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تنمية مهارات المتدربين وإكسابهم الخبرات من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لتمكين المرأة الريفية.

وشمل البرنامج التدريبي محاضرات نظرية حول دور المرأة الريفية في التنمية الزراعية والريفية المستدامة، بالإضافة إلى الشق العملي والذي تضمن زيارات ميدانية إلى مشروعات تنموية كالسياحة الريفية والبنك الزراعي لمعرفة تمويل المشاريع الصغيرة. كما تضمن البرنامج بعض الجولات السياحية وذلك لإلقاء الضوء على أهم المعالم التاريخية والأثرية وكذلك مكانة مصر على مر العصور.

وأشاد المشاركون بالبرنامج التدريبي من حيث تغطيته لأوجه احتياجاتهم التدريبية والتعرف على الخبرات المصرية في مجال تمكين المرأة الريفية من خلال القروض الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. كما أشاد السادة المتدربين بتنظيم وتنفيذ البرنامج على الوجه الأكمل، وتوجهوا بالشكر لكل من ساهم في إعداد وتنفيذ البرامج.