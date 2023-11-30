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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فاسكيز صفقة الدوري السعودي بالميركاتو الشتوي

لوكاس فاسكيز، لاعب
لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد

تداولت انباء صحفية كشفت عنها الصحف الإسبانية عن دخول لاعب ريال مدريد لوكاس فاسكيز، ضمن اهتمامات أندية دوري روشن السعودي.

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وأوضحت:" أن فاسكيز، يحظى باهتمام قوي من الدوري السعودي، حيث ينتهى عقده مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم تقرر الإدارة بعد، فتح باب المفاوضات معه حتى الآن".

وأكدت:" أن الملكي على علم برغبة دوري روشن في ضم فاسكيز، لكن اللاعب لا يزال يمنح الأولوية لناديه وينتظر حصوله على عقد جديد".

وشبه اللاعب الإسباني، زميله بيلينجهام بنجم الملكي السابق، كريستيانو رونالدو، الذي يلعب ضمن صفوف النصر السعودي.

يلتقي بيلينجهام الثناء والمدح من زملاءه على المستويات الرائعة التي يقدمها مع الملكي.

أطلق لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد، على زميله بيلينجهام اسم جديد ليقارنه مع الدون، بعدما كتب الإسباني لزميله بيلينجهام وصف "CRBellingham" وهو ما أعجب العديد من الجماهير ، الذين لم يترددوا في منح اعجابهم على هذا التشبيه.

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