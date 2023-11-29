ريال مدريد يتقدم على نابولي بثنائية في الشوط الأول

أنهى فريق ريال مدريد الإسباني الشوط الأول من مباراته امام نابولي الإيطالي متقدماً بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

دخل فريق نابولي المباراة بهجوم مباغت بحثاً عن تسجيل هدف يربك حسابات ريال مدريد وهو ماتحقق في الدقيقة التاسعة عندما سجل جيوفاني سيميوني أول أهداف المباراة.

إنتفض ريال مدريد بعد تلقيه الهدف وضغط بقوة لينجح في تعديل النتيجة سريعاً عن طريق نجمه البرازيلي رودريجو في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 22 نجح جود بيلينجهام في تسجيل هدف التقدم لينهي الفريق الملكي الشوط متقدماً بهدفين مقابل هدف.

تشكيل ريال مدريد أمام نابولي

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، دافيد ألابا، أنتونيو روديجر، داني كارفاخال

خط الوسط: داني سيبايوس، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو، إبراهيم دياز

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل إلى منافسات دور الـ16 منذ الجولة الماضية، ويطمح لمواصلة الانتصارات أمام نابولي لتأمين صدارة المجموعة.