ريال مدريد يقلب الطاولة على نابولي برباعية مثيرة في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً مثيراً على ضيفه نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول

دخل فريق نابولي المباراة بهجوم مباغت بحثاً عن تسجيل هدف يربك حسابات ريال مدريد وهو ماتحقق في الدقيقة التاسعة عندما سجل جيوفاني سيميوني أول أهداف المباراة.

إنتفض ريال مدريد بعد تلقيه الهدف وضغط بقوة لينجح في تعديل النتيجة سريعاً عن طريق نجمه البرازيلي رودريجو في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 22 نجح جود بيلينجهام في تسجيل هدف التقدم لينهي الفريق الملكي الشوط متقدماً بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن سابقه حيث باغت نابولي مضيفه بهجوم ضاغط في الدقائق الأولى بحثاً عن تسجيل هدف التعادل.

ولم يحتاج بطل إيطاليا سوى لدقيقتين فقط لينجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه الكاميروني أندريو أنجويسا.

بعد الهدف إستعاد ريال مدريد توازنه وفرض سيطرته على وسط ملعب المباراة من أجل إستعادة التقدم.

ونجح البديل الشاب نيكو باز في تسجيل هدف ريال مدريد الثالث بالدقيقة 84 قبل أن يضيف خوسيلو رابع الأهداف في الوقت بدلاً من الضائع لتنتهي المباراة بنتيجة 4-2.

بهذه النتيجة عزز رال مدريد صدارته بـ 16 نقطة بينما تجمد رصيد نابولي عند 7 نقاط في المركز الثاني.