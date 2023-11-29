أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة نابولي في دوري الأبطال

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن التشكيل الأساسي لمواجهة نابولي، في المباراة التي تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، دافيد ألابا، أنتونيو روديجر، داني كارفاخال

خط الوسط: داني سيبايوس، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو، إبراهيم دياز

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل إلى منافسات دور الـ16 منذ الجولة الماضية، ويطمح لمواصلة الانتصارات أمام نابولي لتأمين صدارة المجموعة.

أما نابولي، بدأ المسابقة بفوز على براجا، ثم خسارة من ريال مدريد، قبل أن يعود ويتغلب على أونيون برلين، في الجولة الرابعة وتعادل معه في الخامسة، ليأتي في المركز الثاني برصيد سبع نقاط.