الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موعد اطلاق الجزء الثاني من فيلم Dune

فيلم Dune
فيلم Dune

أعلنت الشركة المنتجة لـ فيلم Dune، طرح الجزء الثاني، يوم 1 مارس القادم 2024، وشاركت النجمة فلورنس بيو في الجزء الثانى من الفيلم، على أن تلعب دور الأميرة إيرولان كورينو، وهي ملكة تتورط بشكل رومانسي مع بول أتريدس الذى يقوم بلعبه الممثل تيموثي شالاميت.

 

أبطال فيلم Dune

بطولة فيلم  Dune الجزء الأول الذين يشاركون في الجزء الثاني: منهم ريبيكا فيرجسون، وجوش برولين، وستيلان سكارسجارد، وديف باوتيستا وزندايا وخافيير بارديم.

 

وفي حفل جوائز الأوسكار لـ عام 2022، فاز فيلم Dune بـ 6 جوائز من أصل 10 ترشيحات للأوسكار، وهو ما يعد رقم كبير سواء من الترشيحات أو الفوز.

 

أحداث فيلم Dune 

وتدور أحداث فيلم "Dune" عن رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.

 

فيلم Dune الجزء الأول

كثيب (بالإنجليزية: Dune)‏ هو فيلم خيال علمي أمريكي من إخراج دينيس فيلنوف وكتابة إريك روث، الفيلم مقتبس من رواية تحمل نفس الأسم لفرانك هربرت. يعتبر أول جزء من اقتباس مخطط له من جزأين للرواية التي صدرت عام 1965 وتحمل الاسم نفسه، والتي تغطي بشكل أساسي النصف الأول من الكتاب.

 

كان من المقرر عرض الفيلم في الولايات المتحدة في 18 ديسمبر 2020 قبل تأجيله إلى أكتوبر 2021 بسبب جائحة كورونا.

 

ابن عائلة نبيلة يحاول الانتقام لوفاة والده، ويتزامن ذلك مع إنقاذ كوكب سبايس الذي وكل إليه حمايته. في المستقبل البعيد، يقبل ديوك ليتو أتريديس مهمة الإشراف على كوكب صحراوي خطير يُدعى أراكيس، والمعروف أيضًا باسم Dune، والذي يعدّ المصدر الوحيد للمادة الأكثر قيمة في الكون واسمها "التوابل"، وهو عقار يطيل عمر الإنسان ويوفر طاقة خارقة تعزّز مستويات التفكير ويجعل السفر أسرع من الضوء. على الرغم من أن ليتو يعرف أن هذه الفرصة عبارة عن فخ معقد نصبه له أعداؤه، إلا أنه يصحب ابنه الصغير ووريثه بول والمستشارين الأكثر ثقة إلى أراكيس. يتحكم ليتو في عملية تعدين التوابل، لكنها تصبح محفوفة بالمخاطر بسبب وجود ديدان رملية عملاقة. تتطور الأحداث إلى وقوع خيانة مريرة تقود بول وجيسيكا إلى جماعة تُلقَب بالأحرار، وهم سكان أراكيس الأصليون الذين يعيشون في الصحراء العميقة.

فيلم Dune
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الجريدة الورقية