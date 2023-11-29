طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء صدمة لرواد السوشيال ميديا| دعوات غامرة بالحب

تسبب إعلان انفصال الفنان يوسف الشريف وزوجته السيناريست إنجي علاء في صدمة لمحبيهم، فكانا نموذج للحب والعلاقة المليئة بالاحترام والود والخصوصية أيضًا، مما سقط خبر انفصالهما كالصاعقة، مما أثار المنشور الموحد اللذان قاما بنشره، العديد من علامات الاستفهام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والحزن.

الفنان يوسف الشريف

بعد طلاقهما.. صدمة ودعوات تغمر يوسف الشريف وإنجي علاء من رواد السوشيال ميديا

وأشاد جمهور الثنائي يوسف الشريف وإنجي علاء بإحترامهم الشديد لبعضهما رغم انفصالهما، مراعين سنوات الزواج السعيدة التي كانت بينهما، فعلق أحد المتابعين: "‏‎حتي طريقة أعلانكم للخبر المفاجئ للجميع مشتركين بالنص، بل الكلمات يكاد تكون مأخوذة ومتعدلة فقط علي الصيغة، تعودنا عليكم سويآ مختلفين عن الأخرين فيما تقدمون، ومختلفين كزوجين من وسط فني يقل فيه التمسك بالقيم وبالصح والغلط والمواقف النبيلة".

وكتب آخر: "حتي البوست بتاعكم واحد، وده بيثبت مدى احترامكم وحبكم لبعض.. ربنا يهدي سركم"، ودعا لهم أحد المتابعين وتمنى أن يديم عليهم المودة قائلة: "رغم إن الموقف صعب واكيد مؤمنين بقضاء ربنا وقدره، إلا أن أصل التربية والأخلاق ظهروا وقت الخلاف، حفظكم الله واولادكم وأدام بينكم المودة والمحبة والتسامح".

وقد أعلن الفنان يوسف الشريف انفصاله عن إنجي علاء مساء أمس عبر الموقع الأكثر تداولًا "إكس" تويتر سابقًا قائلًا: " قدر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وانجي علاء، أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل، تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا إنجي إني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمدلله على كل شيء".

وكتبت إنجي علاء خبر انفصالها أيضًا على موقع "إكس" في منشور مطابق لمنشور يوسف الشريف، ليظهر مدى احترامهما لبعض، فكتبت: "قدر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وانجي علاء، أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل، تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا إنجي إني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمدلله على كل شيء".

أعمال جمعت بين يوسف الشريف وطليقته إنجي علاء

مسلسل " لعبة إبليس "

وقد تعاون الفنان يوسف الشريف والكاتبة إنجي علاء في أكثر من عمل درامي، وكان أوله في مسلسل " لعبة إبليس "، والذي عُرض عام 2015، فكان من بطولته وتأليف إنجي علاء، وشارك في العمل العديد من الفنانين أبرزهم: شيري عادل، محمد رياض، تميم عبده، فريال يوسف، هبة مجدي، إيناس كامل، أميرة العايدي، صبري عبد المنعم، عمر السعيد، محمد فراج.

وتدور أحداث المسلسل حول، يموت عادل المهدي، رجل الاقتصاد والإعلام، ويتسلم نجله سليم إدارة كافة أعمال مؤسسته الإعلامية، ويورث سليم تركة ثقيلة من والده، أهمها أدهم، أخيه غير الشقيق من إحدى السيدات التي تزوجها والده سرًا، والذي تميز بمهاراته الخاصة واتحاده مع الشيطان لتحقيق أهدافه، لكن المحامي طلعت طمأنه بأن هذه السيدة أخذت حقها، وبحكم المحكمة ابنها ليس أخيه، فلا توجد أي مستندات تثبت ذلك، ويدور المسلسل في إطار تشويقي مختلف حاز على إعجاب المشاهدين.

مسلسل " كوفيد 25 "

وكان العمل الثاني الذي جمع بين يوسف الشريف وإنجي علاء هو " كوفيد 25 " الذي عُرض عام 2021 ضمن السباق الرمضاني، وجسد فيه دور "ياسين المصري"، وشاركه في العمل: أيتن عامر، ميرنا نور الدين، أحمد صلاح حسني، محمد مرزبان، أميرة العايدي، عماد رشاد، عصام السقا، إسلام جمال، إيناس كامل، راندا البحيري، هاجر الشرنوبي، أمير صلاح، محمود غريب، محمد عادل، أحمد الشامي..، ويدور أحداث المسلسل عندما قام ياسين بتحذير العالم خلال بث مباشر من وباء جديد وسط تكذيب الجميع، بينما يبدأ المرض في الانتشار وتظهر أعراض الجنون على الحالات، ونتج عنه وفاة ابنه الذي أثر على نفسيته وقرر الابتعاد عن مجال الطب لاعتقاده بالفشل، إلا أنه عاد مرة آخرى لينقذ العالم من هذا الوباء.

مسلسل " الراكون "

بينما العمل الثالث والأخير قبل طلاقهما، هو مسلسل " الراكون "، ومن المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2024، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وتدور أحداثة في سياق اجتماعي درامي تشويقي، يحمل الكثير من المعاني الإنسانية والمفاجآت في الشخصية التي يجسدها يوسف الشريف.