وفد رفيع المستوى من جامعة إكستر البريطانية في ضيافة جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، وفد جامعة "اكستر" البريطانية( University of Exeter) بحضور الدكتور مصطفي رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

ضم الوفد Prof. Richard Follett FRHistS, Vice-President and Deputy Vice- Chancellor (Global Engagement), University of Exeter البروفيسور ريتشارد فوليت نائب رئيس الجامعة للمشاركة العالمية ، Prof. Gerbasi, Alexandra ,PVC for the Faculty of Environment, Science and Economy، البروفيسور الكسندرا جرباسي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والعلوم والاقتصاد ، Prof. Peter Clack, Head of Partnerships Global، البروفيسور بيتر كلاك رئيس المشاركة العالمية، Dr. Rasha Kamal, Egyptian Cultural Attaché, Head of the Egyptian Cultural Bureau in London، د. رشا كمال الملحق الثقافي المصري ورئيس المكتب الثقافي المصري بلندن ، Mr. Mark Haward،Head of Council Egypt British، السيد مارك هوارد رئيس المجلس البريطاني بجمهورية مصر العربية، Ms. Shaimaa Elbanna, British Council Egypt، السيدة شيماء البنا رئيسة البرامج العلمية بالمركز الثقافي البريطاني بجمهورية مصر العربية.

تأتي الزيارة ضمن جهود مسؤولي التعليم في البلدين في تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المشتركة، ومناقشة سبل التعاون الممكنة بينهما، واستعراض الطموحات والرؤى المستقبلية للجانبين، بما يساهم في الرقي بالعملية التعليمية ورفع مستواها لمواكبة التغيرات المتسارعة عالميًا.

نبذة عن جامعة عين شمس

رحب رئيس جامعة عين شمس بالحضور مقدما الشكر لكلًا من الدكتور مصطفي رفعت والدكتورة رشا كمال ، علي جهودهما لتنسيق هذا اللقاء مثمنًا الزيارة ، وقدم نبذة مختصرة عن جامعة عين شمس ورؤيتها واستراتيجتها ، والمرتبة الجيدة التى تحتلها في التصنيفات العالمية مشيرًا إلي مساعى الجامعة نحو تصنيف عالمى أكثر تقدمًا .

كما تحدث رئيس جامعة عين شمس عن الجامعة وكونها تضم ٢٠ كلية ومعهد ، ٢٠٠ ألف طالب و ١٠ آلاف طالب وافد من ٨٤ دولة مختلفة ، كذلك ألقي الضوء علي البرامج المزدوجة مع الجامعات العالمية والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المفعلة مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية ، والأبحاث العلمية المنشورة دوليًا ومراكز التميز المنتشرة بالجامعة كذلك ألقى سيادته لمحة سريعة حول مدينة عين شمس الطبية ومركز الابتكار وريادة الأعمال.

ولفت رئيس جامعة عين شمس إلى جهود التحول الرقمي بالجامعة ، منوهاً إلي حصول الجامعة على جائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية في أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأبدى البروفيسور ريتشارد فوليت نائب رئيس جامعة اكستر سعادته بالتواجد في جامعة عريقة كجامعه عين شمس مؤكدا سعى جامعته لإقامة علاقات تعاون مشتركة ، لافتاً إلى انه قد جمعته علاقات تعاون سابقة مع جامعة عين شمس من خلال فريق سباقات الجامعة المشارك في مسابقة فورميلا بالمملكة المتحدة.

وألقى لمحة سريعة عن جامعة اكستر وهي جامعة بحثية عامة تضم اربع كليات هي كلية سانت لوك ، وكلية إكستر للعلوم ، ومدرسة إكستر للفنون ، ومدرسة كامبورن.

وعن كلية التجارة جامعة عين شمس قدم الدكتور خالد قدري عميد الكلية نبذة مختصرة ، مؤكدا على تطلع الكلية للعالمية ، متناولا أقسام الكلية ، العربية والإنجليزية والفرنسية ، البرامج التي تقدمها الكلية بنظام الساعات المعتمدة ، الطلاب الوافدين ، الشراكات الدولية مع جامعة بواتيه الفرنسية ، كلية أوشن وجامعة كين الأمريكتين ، وجامعة صور بعمان وبرامج التبادل الطلابي مع جامعة شيكاجو.

وقدمت أ.د صفاء شحاتة القائم بعمل عميد كلية التربية نبذة مختصرة عن الكلية واقسامها المختلفة وعدد الطلاب في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا والطلاب الوافدين ، الدورات الصيفيه الدولية المقدمة من هيئه التبادل الاكاديمي الالمانية.

وعن كلية طب الأسنان جامعة عين شمس تحدثت أ.د داليا ابراهيم محمد القائم بأعمال عميد الكلية عن عدد الطلاب واعضاء هيئة التدريس والبرامج التى تقدمها الكلية ونظام الدراسة بها ومعاملها ومنها المركز الرقمي، عيادات المحاكاة، معمل الاختبارات وكذلك المعامل الافتراضية، اقسام البانوراما الرقمية، الأشعة المقطعية المخروطية، عيادات العلاج التحفظي، التقويم، بالإضافة إلى معمل الخلايا الجذعية، ووحدة الميكروسكوبات، التحاليل المتقدمة والفيروسات، وكذلك العيادات التخصصية وغرف العمليات، وأيضًا غرف مبيت المرضي ،إلى جانب مكتبة الكلية وعيادة الامتياز.

كما تطرقت للحديث عن مستشفى الأسنان التخصصي الجديدة التى تم وضع حجر الأساس لها في عام 2019 وتم الانتهاء من تراخيص البناء في عام 2019

وقدمت الدكتورة رانيا صلاح وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب نبذة مختصرة عن الكلية ونشأتها ، وتصنيفها عالميًا وعدد الطلاب الوافدين والذي يصل إلى ٤١٩٨ طالب من دول مختلفة ، مشيرة إلي توفير الكلية قسم مخصص لغير الناطقين باللغة العربية لتقديم برامج الإرشاد والتكامل الثقافي والدعم الأكاديمي لهم ، كما تناولت برامج مرحلة البكالوريوس ، ونظام الدراسة ،التعليم الالكترونى بالكلية والأنشطة الأكاديمية المقدمة عبر الانترنت من محاضرات تفاعلية مباشرة ومسجلة ، وصوتيات وفيديوهات تعليمية ، بالإضافة إلي بعض تقنيات التدريس الجديدة مثل الفحص المجهري الافتراضى. ،فيما قدم أ.د.عصام فخري القائم بأعمال مدير مستشفى الدمرداش للجراحة ومدير مستشفى الطوارئ نبذة مختصرة عن المدينة الطبية بجامعة عين شمس والتي تسعى لتقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة لآلاف المرضى المترددين على المستشفيات بجودة عالية ومستوى طبي متميز ومعاصر، ورعاية صحية تتماشى مع إرشادات الجودة ومكافحة العدوى، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية وعمل الصيانة اللازمة لها، مع الاهتمام الدائم برفع الكفاءات البشرية من الأطباء والتمريض كذلك تحدث عن مستشفي جامعة عين شمس بمدينة العبور ومركز مصرى للأبحاث.

وتحدث الدكتور تامر النادى أستاذ الصوتيات بكلية الهندسة ، رئيس معمل الصوت والاهتزاز بجامعة عين شمس عن مركز التميز في الطاقة وهو المشروع الممول من برنامج المعونة الأمريكية، وتقوم بتنفيذه جامعة عين شمس بالشراكة مع جامعة ولاية أريزونا arizona university وجامعتي المنصورة mansoura university وأسوان aswan university

وأوضح أن المشروع يدعم التنمية الاقتصادية في مصر من خلال إقامة شراكات لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية بين مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة والجامعات الحكومية المصرية و تعزيز قدراتها للاستجابة لاحتياجات القطاعين العام والخاص المتغيرة للبحوث التطبيقية والخريجين المهرة في قطاع الطاقة.

وأشار النادي الى أن الهدف العام من نشاط مركز التميز تحسين قدرة مؤسسات التعليم العالي في مصر على جذب الجمهور والابتكار والتحديث والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتعزيز سياسة الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في ايجاد حلول لتحديات التنمية في مصر في قطاع الطاقة تحديدًا.

وألقى الدكتور عادل الصباغ مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، د.وئام محمود المدير التنفيذي للمركز نبذة مختصرة عن المركز باعتباره ذراع الجامعة لتمكين الابتكار وريادة الأعمال بين المجتمع الأكاديمي والمدخل الرئيسي لجامعة عين شمس لتكون من جامعات الجيل الرابع.

كما تم استعراض مشاركة الجامعة في المعارض المختلفة والفرق المنافسة في مسابقات عالمية والتى استطاعت حصد مراكز متقدمة.

كما تم إلقاء الضوء على بعض النماذج الناجحة التى حصلت علي مراكز متقدمة عالميا في مجال ريادة الأعمال الجامعية و الابتكار.

وعقب اللقاء قام الوفد بعمل زيارة ميدانية للحرم الجامعي ( ١ ) وتفقد كلية الحاسبات والمعلومات برفقة أ.د نجوي بدر عميد الكلية، كذلك قام بزيارة الي متحف الزعفران وقام بالشرح د ولاء الدين بدوي مدير المتحف، ثم زار الوفد مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.