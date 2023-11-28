فوز جامعة عين شمس بـ4 جوائز في بطولة الفتاة الجامعية

شاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب (إدارة النشاط الرياضي) في جامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية والمقامة بمحافظة الإسكندرية في الفترة من الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري.

وتنظم البطولة وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "من أجل صحه افضل لطالبات جامعات مصر" وذلك في ألعاب الكرة الطائرة والقدم الخماسي وتنس الطاولة والسباحة وألعاب القوي والجمباز والكاراتيه.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وفي إطار حرص الجامعة على تنمية الوعي الطلابي ومساعدة الطلاب على الانخراط في الأنشطة الطلابية.

جوائز جامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية

وحصلت جامعة عين شمس علي النتائج التالية: المركز الأول والميدالية الذهبية في الكرة الطائرة كما حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية في تنس الطاولة وحصلت في ألعاب القوي على المركز الثاني والميدالية الفضية، المركز الثالث والميدالية البرونزية.

زيارة مسئول بجامعة "دوناريا دي چوس" لجامعة عين شمس

واستقبل مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس زيارة من ادريانا بيترسكو مدير مكتب التبادل الأكاديمي (ايراسموس بلس ) بجامعة جالاتي (رومانيا) ، فى إطار اتفاقية التعاون ايراسموس بلس بين الجامعتين للتبادل العلمي والثقافي وتطوير برامج بحثية مشتركة وبرامج دراسية للدراسات العليا وأيضاً تبادل الطلاب، والأساتذة، والباحثين، والإداريين.

ورافقت الدكتور نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير، وادريانا بيترسكو في جولة تفقدية بمقر المركز بمبني IHUBوبصحبتها ‏من إدارة المنح والمشروعات كلاً من الدكتورة نهي الرافعي، ‏نائب مدير الإدارة ومنسق اتفاقيات ايراسموس بلس بجامعة عين شمس والدكتور عزيز شاكر، مساعد منسق اتفاقيات ايراسموس بلس.

وأشادت مسئولة مكتب Erasmus+ بجامعة جالاتي (رومانيا) بالتدريبات التي يعقدها المركز وخاصة برنامج "الإدارة الجامعية والقيادة " وهو البرنامج المؤهل لشغل وظيفة عميد كلية او معهد بالجامعات المصرية وأيضاً برنامج "لغة الإشارة" لموظفي الهيئة القومية للبريد المصري ضمن المبادرة الرئاسية لدمج ذوي الهمم وأبدت تطلعها لنقل تلك التجارب إلى جامعة جالاتي برومانيا.

جاءت تلك الزيارة ضمن جدول أعمال الزيارات التبادلية لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي بالجامعة ومركز التدريب والتطوير وبعض من كليات الجامعة ‏ومتحف الزعفران في إطار اتفاقية ايراسموس+ المشتركة بين الجامعتين.