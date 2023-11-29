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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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أخبار وتقارير

امينه اعلام المؤتمر: تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الكاتبة الصحفية ماجدة
الكاتبة الصحفية ماجدة بدوي

 

 

دعت الكاتبه الصحفيه ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر ، ومؤسس مبادرة "شارك وانتخب" المصريين بالخارج للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر، لنسج ملحمة وطنية جديدة لتكون رسالة للعالم بأن جموع المصريين خلف الدولة المصرية ومؤسساتها.

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وأضافت ماجدة بدوي ،في تصريحات صحفية لها، ضرورة أن يكون المصريين بالداخل والخارج جزءًا واحدًا من صناعة المسهد من خلال التأكيد على رفض أي محاولة للنيل من استقرار الدولة المصرية وتهديد مسيرتها التنموية الواعدة، وما نشهده من إنجاز للمشروعات الكبرى في شتى المجالات.

وأكدت أمين إعلام حزب المؤتمر ، أن المشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية تعد واجبًا على الجميع من منطلق المسئولية الوطنية، حرصًا على الوطن وتماسكه والحفاظ على وحدته وقوته.

وأوضحت ماجدة بدوي ، أن الجالية المصرية بالخارج حظيت باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، وتم إنشاء وزارة الهجرة لمتابعة أحوالهم والتواصل معهم، كما تم تقديم العديد من المبادرات منها بيت الوطن والحصول على سيارة، فضلا عن التمكين السياسي لهم من خلال تخصيص 8 مقاعد في البرلمان لهم، وغيرها من الجهود.


وأشارت أمين إعلام حزب المؤتمر ، إلى أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على المكتسبات والحقوق السياسية لهم مما ينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبيلة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي أول من وضع رؤية واضحة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم وحرص على تنفيذها، علاوة على دمجهم في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

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