مركز شباب أبو ح يعقد لقاء حواريًا حول "المشاركة فى الانتخابات الرئاسية"

تعقد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، لقاءً شبابيًا جماهيري حاشدًا يوم السبت المقبل في الساعة الواحدة ظهرًا بمركز شباب مدينة أبو حماد، وذلك في إطار قيام الإتحاد العام لمراكز شباب مصر بتنفيذ مشروع "لقاء حواري حول المشاركة فى الانتخابات الرئاسية" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

يشارك في اللقاء الشبابي؛ أعضاء مراكز شباب خمس محافظات هم: "الإسماعيلية، والقليوبية، والدقهلية، وكفر الشيخ، و"الشرقية" وذلك من أجل توعية وتثقيف الشباب بأهمية المشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وسيتم تنفيذ اللقاء تحت رعاية الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.