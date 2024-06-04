شوبير يكشف عن مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو في المواجهة المنتظرة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي مباراة مصر وبوركينا فاسو يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة مساءً وتُعَد مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو.

تشكيل مصر من وجهة نظر أحمد شوبير..

حراسة المرمى : مصطفى شوبير / محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود تريزيجيه - مصطفى محمد.

وكان منتخب مصر قاد فاز في أول مباراتين على جيبوتي بسداسية نظيفة، وسيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتى أقيمت خارج الديار، في المقابل تعادل منتخب بوركينا فاسو مع غينيا بيساو بهدف، قبل أن يحقق المنتخب البوركيني الفوز في الجولة الثانية على حساب ضيفه الإثيوبي بثلاثية نظيفة ويتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو بأربع نقاط.