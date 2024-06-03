عصف ذهني

الإثنين 03/يونيو/2024 - 07:28 م 6/3/2024 7:28:34 PM

رغم جودة الطرق فى مصر التى قفزت إلى المركز الـ( 28) فى عام 2019، بعدما كانت فى المركز الثامن عشر بعد المئة عام 2014، لكن رغم ذلك لازالت تطالعنا صفحات الحوادث مع مطلع كل صباح بحادثة مروعة هنا أو كارثة هناك، يروح ضحيتها العشرات من الأبرياء بين قتيل ومصاب، حتى أضحت هذه الأخبار المؤلمة من ثوابت صفحات الحوادث بصفة شبه يومية!

الأرقام تقول فتش عن البشر وراء كل حادث، بعد أن أصبح العامل البشرى متهما بنسبة 90% فى وقوع العديد من حوادث الطرق، وفقا لما أشارت إليه الإحصاءات الحديثة!

كنا حتى سنوات قريبة نتهم الطرق بأنها سبب رئيسى فى نزيف الأسفلت لسوء حالتها، ولكن بعد تطويرها أصبحت السرعة الجنونية وأخطاء القيادة متهميان أساسيان وراء كل حادث، ولعل ما وقع فى اكتوبر الماضى بمنطقة العامرية، الذى راح ضحيته 34 متوفي واكثر من 60 مصابا وكانها معركة حربية، وليس حادثا بسبب الشبورة والسرعة الجنونية!

تلك الحوادث وغيرها اصبحت من الاخبار المعتادة امام عيوننا، حتى كشف الجهاز المركزى للاحصاء فى 18 مايو الماضى عن زيادة فى حوادث الطرق بلغت 27% العام الماضى مقارنة بالعام السابق عليه!

إلى هذا كان للمهندس هشام عرفات وزير النقل الأسبق رحمه الله، رؤية ثاقبة فى أسباب تلك الحوادث، شخصها فى أن الخطا البشرى المسئول الأول عن 90% من وقوعها، وأرجع ذلك إلى الإطارات المتهالكة فى السيارات والقيادة الجنونية وغياب الرقابة الشرطية على الطرق السريعة بعد تحديثها، مما جعلها اكثر اغراء للسرعة الزائدة، الامر الذى يفرض إدارة صارمة للطرق الحديثة، مع زيادة الأكمنة الامنية وتغليظ العقوبات على المخالفين وتحصيلها فى الحال، بهدف تفعيل المراقبة بواسطة الأنظمة الالكترونية لرصد المركبات التى تسير عكس السرعة المسموح بها لكل طريق حتى تتراجع معدلات الحوادث، بدلا من تصاعدها على نحو ما اشارت اليه منظمة الصحة العالمية مؤخرا، بان هناك ٣؛١ مليون شخص يموتون سنويا بسبب حوادث الطرق.. لذلك سيظل العامل البشرى متهما فى حوادث الطرق حتى اشعار آخر!!

قبل الختام

بمناسبة الحديث الدائر هذه الأيام عن تطوير الثانوية العامة باضافة سنة تمهيدية، قبل دخول الجامعة لتأهيل كل طالب للكلية التى يرغب فى الالتحاق بها، أأمل ان ندرس ذلك جيدا لأن العملية بصراحة (مش ناقصة) معاناة رحمة بأبنائنا، لأنهم غالبا ما يكونون الضحايا!!

