وزير الخارجية: معبر رفح أصبح مسرح للعمليات وخطر على حياة سائقي الشاحنات

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن معبر رفح أصبح خطر على حياة سائقى الشاحنات والعاملين فى الجانب الإنسانى والمعرضين لاستهداف عسكرى ومواجهات نارية.

وأضاف شكري أن معبر رفح تم إغلاقه بعد أن اصبح مسرح لعمليات عسكرية، غير ملائمة لظروف العمل الإنسانية.

وأشار إلى العمل على إدخال المساعدات من خلال منفذ كرم بوسالم رغم الصعوبات، مطالبا بإعادة الظروف الآمنة لعمل المعبر مرة أخرى.

ولفت شكرى خلال مؤتمر صحفى، جمعه مع وزير خارجية قبرص، إلى العمل مع المجتمع الدولى لحل الوضع فى غزة، وضرورة وقفات العمليات العسكرية التى تودى بحياة المدنين، والحاجة الملحة لوقف إطلاق النار.

وأوضح وزير الخارجية حرص البلدين على تعزيز العلاقات والتواصل المستمر بين الرئيسين والعمل المستمر لتعزيز العلاقات، قائلا إن العلاقات تطورت لتصبح علاقات استراتيجية حقيقية يراعى كل طرف مصالح الطرف الآخر.