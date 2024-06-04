ارتفاع أسعار الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء

أسعار الدولار اليوم .. ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات الأسبوع، وزاد سعره رسميا في البنك المركزي بنحو 6 قروش ليسجل 47.40 جنيه للبيع.

ونستعرض أسعار الدولار بمستهل تعاملات يوم الثلاثاء 4يونيو 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي الكويتي لنحو 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

وبلغ أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (HSBC، الأهلي المتحد ) نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية نحو 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك العقاري المصري العربي نحو 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

سجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(مصر، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، الاستثمار العربي، قناة السويس، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، قطر الوطني ) نحو 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري لنحو 47.26 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع مقابل 47.34 جنيه للبيع ختام تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة قيمتها 6 قروش.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(المصرف المتحد، المصري للتنمية الصادرات، البركة) نحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني نحو 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك ميد بنك نحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

يقدّم بنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 47.37 جنيه للشراء.