الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عمرو دياب| جمهور حفل لبنان في ورطة

عمرو دياب
عمرو دياب

يلتقي الهضبة عمرو دياب جمهوره اللبناني من جديد، ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام هذا العام، ويضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي.

نجومية عمرو دياب تضع جمهور لبنان في ورطة 

وبالتزامن مع الانتظار الطويل لحفل عمرو دياب في بيروت خاصةً وأنه تواجده هناك لا يتم بشكلٍ مستمر، تم نفاد تذاكر الحفل خلال ساعة فقط من طرحها عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها، الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من جمهور الهضبة لعدم استطاعتهم الشراء، والسرعة التي تمت بها عملية الحجز فاقت توقعاتهم.

رسم توضيحي يوضح نفاد كامل تذاكر الحفل 

 

يقام الحفل في 15 يونيو الجاري على مسرح الواجهة البحرية في وسط بيروت، بمشاركة الموسيقي roodge.

حفل عمرو دياب في لبنان صيف 2023 بعد غياب 12 عامًا  

كان قد أقام عمرو دياب حفلا لبنانيا سابقا خلال أغسطس 2023، بعد غياب 12 عامًا، والذي تسبب في غلق الشوارع المؤدية لمكان الحفل، وحضور كامل العدد من الجمهور، وقدم وصلة غنائية مميزة استمرت لما يقرب من ساعتين.

 

أزمات لاحقت إقامة حفل عمرو دياب في لبنان 

ولاحق حفل عمرو دياب في لبنان بعد غيابه عدد كبير من الأخبار والأقاويل بين إلغائها وبين إقامتها في موعدها، بسبب أحداث تعود لسنوات سابقة هددت قدوم عمرو دياب إلى لبنان.

 

تعود تلك الأحداث قبل عشر سنوات من الآن، حينما تعاقد المنتج الراحل جان صليب مع عمرو دياب لإحياء حفل رأس السنة آنذاك، وتخلف عمرو دياب عن الحضور ورفض رد مقدم التعاقد، ورغم مرور تلك السنوات، أكد ورثة جان صليبا على رفضهم إقامة حفله في لبنان إلا بعد سداد كامل مستحقات الراحل.

وسرعان مااستطاعت الشركة المنظمة للحفل حل تلك الأزمة وأقيم الحفل في موعده المحدد، وحقق نجاح جماهيري كبير، ووعد عمرو دياب جمهوره بالحفل باستمرار قدومه إلى لبنان خلال الفتارات القادمة.

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