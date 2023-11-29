الشباب والرياضة تستقبل بعثتي رفع الأثقال والكانوي والكياك

بعد مشاركتهما ببطولة العالم وأفريقيا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة ماضية العزم في تنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولاً إلي الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.

جاء ذلك خلال رسالة الوزير لشباب رفع الأثقال الذي نقلها الدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم والموهوبين نائبًا عن السيد الوزير في استقبال أبطال رفع الأثقال بعد تحقيق تسع ميداليات متنوعة في بطولة رفع الأثقال بالمكسيك تحت 20 عامًا، وكذلك بعثة منتخب مصر للكانوي والكياك، وتحقيق ١٢ميدالية متنوعة فى بطولة أفريقيا للكانوى والكياك وتأهل اللاعبة سما فاروق إلي الأولمبياد.

وأثني وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي جهود الاتحادين المصري لرفع الأثقال والكانوي والكياك، علي التعاون الدائم مع الوزارة من أجل ظهور أبطال منتخباتنا في البطولات بهذا الشكل اللافت والمميز.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي دعم الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة؛ الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد الوزير على الحرص توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.



