تصادم سيارتي ملاكي ونقل يسفر عن إصابة 5 أشخاص بالفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوى الغربى بمركز طامية في الفيوم، حادث تصادم سيارتي ملاكي ونقل، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى طامية المركزى، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة نقل على طريق "أسيوط الصحراوى الغربى" بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.



وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقل المصابين لمستشفى طامية المركزى، وإيداعهم فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ودفع رجال المرور بأوناشهم، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة فى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوى الغربى، وتحرر المحضر اللازم.

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أبو كبير الجزئية في الشرقية، حبس طالبة متهمة بقتل طفلة وإلقاء جثتها أعلى سطح منزل، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من أسرة الطفلة " ملك أدهم" 6 سنوات بغيابها عن المنزل، وتوصلت تحريات ضباط مباحث أبوكبير، للعثور على الطفلة أعلى سطح منزل جيرانها، وتبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة وسرقة قرطها الذهبى،وتبين قيام " دنيا ص" 16 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوى الصناعى، بارتكاب الواقعة، والتخلص من الطفلة وسرقة قرطها الذهبى، تم القبض على المتهمة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7106 جنح مركز شرطة أبوكبير،لسنة 2023.



وأمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.