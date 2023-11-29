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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام جالطة سراي في دوري الأبطال

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم، الى المواجهة المرتقبة التى تجمع بين فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ونظيره جالطة سراي التركي في المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين علي ملعب "تورك تيليكوم آرينا"، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمبارة جالطة سراي في دوري الأبطال 

في حراسة المرمي: أندري أونانا 

في خط الدفاع: لوك شاو، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، آرون وان بيساكا 

في خط الوسط: كريستيان إيريكسين، برونو فيرنانديز، سفيان أمرابط 

في الهجوم: ماروس راشفورد، أليخاندرو جارناتشو، أنتوني مارسيال 

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا الساعة الثامنة الا الربع مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة الا الربع بتوقيت السعودية عبر قناة beIN Sports HD 2.
 

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