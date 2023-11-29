تشكيل انتر ميلان المتوقع لمباراة بنفيكا في دوري الأبطال

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي بنفيكا البرتغالى نظيره إنتر ميلان الإيطالى، مساء اليوم، على ملعب النو، في مواجهة تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل انتر ميلان المتوقع أمام بنفيكا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: سومر.

في خط الدفاع: دارميان، دي فريج، أتشيربي.

في خط الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، أوجلو، مخيتاريان، فيديريكو ديماركو.

في الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

موعد مباراة انتر ميلان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

وتقرر انطلاق صافرة مباراة بنفيكا ضد إنتر ميلان في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية مساء اليوم الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان وبنفيكا

وتذاع مباراة انتر ميلان وبنفيكا البرتغالي مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري الأبطال على شبكة قنوات بى ان سبورتس، والتى تبث اللقاء عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.