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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مبابي يخطف تعادلا قاتلا لباريس سان جيرمان أمام نيوكاسل في دوري الأبطال

مبابي
مبابي

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان تعادلا قاتلا من نظيره فريق نيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب بارك دي برانس ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
 

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وجاء هدف التقدم الاول في المباراة لنيوكاسل يونايتد عن طريق أليكسندر إيساك في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول ، ثم تعادل الفريق الفرنسي باقدام كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8.
 

وبهذة اانتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، ووصل نيوكاسل رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع ميلان الإيطالي.

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