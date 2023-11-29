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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة حلوان يستقبل وفدًا ليبيًا لبحث سبل التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وفدا من وزارة التعليم العالي الليبية. 

وتتضمن الوفد الليبي كل من: من الدكتور فتحي الجغمني، الدكتور علي الفقي، ورافقهم إسماعيل اعبيد الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية في القاهرة.

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وخلال اللقاء، استعرض رئيس جامعة حلوان الإمكانات العلمية والبحثية التي تتمتع بها الجامعة من خلال 21 كلية تستقبل 222 ألف طالب وطالبة. 

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تتضمن 1100 برنامج لمرحلة البكالوريوس والليسانس وكذلك الدراسات العليا. 

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تقدم خدمات طلابية متميزة لنحو ستة آلاف طالب وطالبة وافد من 32 دولة.
 

وأكد الدكتور علي الفقي عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات. 

وأشار الفقي إلى أن الآلاف من حملة الماجستير والدكتوراة من خريجي الجامعات المصرية العاملين بالجامعات الليبية أثبتوا جدارتهم عبر عشرات السنين من العطاء والتميز.

تعزيز التعاون بين جامعة حلوان والجامعات الليبية

لقاء رئيس جامعة حلوان والوفد الليبي

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين جامعة حلوان والجامعات الليبية، وإبراز الإمكانيات المشتركة لخدمة البحث العلمي ورفع كفاءة الطلبة الليبيين.

كما قام الوفد الليبي بجولة تفقدية في جامعة حلوان لاطلاع على إمكانيات وخدمات المكتبة المركزية بالجامعة للباحثين وطلاب الدراسات العليا.

حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي الدكتور وليد السروجى، والدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبد الغني  مدير إدارة الوافدين، وفريدة محمد أمين مساعد الدراسات العليا.

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