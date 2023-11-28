الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة حلوان تنظم المعرض الخيري بالتعاون مع بنك الكساء المصري

معرض جامعة حلوان
معرض جامعة حلوان

نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان المعرض الخيرى بالتعاون مع بنك الكساء المصري، في قاعة "ن" بالمبنى الإداري بالجامعة. 

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أهداف معرض جامعة حلوان

معرض جامعة حلوان الخيري

ويهدف المعرض الخيري في جامعة حلوان إلى دعم وخدمة الطلاب بالجامعة، حيث قام بافتتاحه الدكتور حسام رفاعي، وهشام رفعت أمين جامعة حلوان المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وجاء المعرض الخيري في جامعة حلوان في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء بين الطلاب، وتقديم منتجات بجودة عالية لهم بأسعار رمزية.

معرض جامعة حلوان الخيري

كما ضم المعرض الخيري في جامعة حلوان ملابس ذات جودة عالية، لتلبية احتياجات طلاب الجامعة بحسب لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

وأشرف على تنظيم المعرض محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وهند أبو عزيزة مديرة إدارة التكافل الاجتماعي.

دور جامعة حلوان في خدمة المجتمع

تعمل جامعة حلوان جاهدة على مواجهة القضايا المجتمعية الهامة والتوعية بها حرصا من جميع قطاعاتها على تحقيق التنمية.

وتواصل جامعة حلوان، جهودها في تأهيل طلابها للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية؛ حيث نفذت كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، برنامجًا تدريبيًا لتأهيل طلاب وطالبات الكلية.

وجاء البرنامج التدريبي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتضافر الجهود من أجل إعلان مصر خالية من الأمية، ضمن رؤية مصر 2030، وتضمن البرنامج عدة محاور تدريبية تهدف لتأهيل الطلاب وتزويدهم بالمفاهيم والمهارات اللازمة للانضمام لفرق المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في نشر الوعي ومحو الأمية على المستوى القومي.

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