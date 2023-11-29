كيفية إبلاغ حماية المستهلك عن غلاء الأسعار

يقوم جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، بشن حملات موسعة على جميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، للتصدى لأى مخالفات يحاول التجار انتهاجها، بغية ضبط الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

رفع أسعار السلع

ولكن هناك بعض التجار شرعوا خلال الآونة الأخيرة، في رفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، ومن بين تلك السلع الاستراتيجية السكر، الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا بوصول سعر كيلو السكر الواحد 50 جنيهًا.

جهاز حماية المستهلك

وعلى جانب آخر يشن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مكبرة بنطاق محافظة القاهرة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر.

الإبلاغ عن ارتفاع أسعار السلع

ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن ارتفاع أسعار السلع، من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من 9 ص حتي 10 م، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

تحقيق الإنضباط في الأسواق

جدير بالذكر أكد رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، في وقت سابقٍ ضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مؤكدًا أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق.