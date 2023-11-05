جهاز حماية المستهلك يشن حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كل المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وخلال شهر أكتوبر الماضي ..

قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن حملات رقابية عدة على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية شئون البيئه أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي:

في مجال الرقابة التموينية..

تم تحرير 88 محضراً ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفين للاشتراطات الصحية لأحكام القانون وحيازة سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال ضبط بالأسواق..

تم تحرير 32 محضراً ضد أصحاب محال تجارية لعرض منتجات مجهولة المصدر.

وفي مجال الرقابة على المخابز..

تم تحرير 10 محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات.

في مجال الرقابة على سلامة الغذاء..

تم المرور على 36 منشأة وتحرير 29 محضراً ضد أصحابها لعدم وجود شهادة صحية وعدم نظافة المكان وإعدام 1450 كجم لحوم وهياكل دواجن و850 كجم مخللات بإجمالي 2300 كيلو جرام.

وفي مجال الرقابة علي المنشآت..

تم تحرير محضر ضد مسئول بمركز للعيون وذلك لعدم الإعلان عن أسعار الخدمات الطبية وعدم وجود سجل بيئي وعدم فصل النفايات الخطرة والعادية.

وفي سياق متصل، تم تشكيل حملة باللاشتراك مع إدارة العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة، وبالمرور على مركز للتجميل تبين أن المكان غير مرخص وصدر بشأنة قرار غلق إداري سابق ويقوم بممارسة الطب بدون وجود طبيب، وكذلك بيع أدوية خاصة بالتخسيس غير مسجلة بوزارة الصحة وتم تحرير محاضر بشأن الواقعة وتشميع المكان.

وفي مجال الطب البيطري..

تم تحرير 31 محضر ضد أصحاب محال جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية و التحفظ على إجمالي مضبوطات 502 كجم ، كما تم تحرير 24 محضرا ضد أصحاب محلات جزارة وذلك لعدم اتباع اشتراطات النظافة ولف اللحوم بالشاش الأبيض.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكل صور الغش و الاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 .

يذكر أن مكتب خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الشرقية قد استقبل خلال شهر أكتوبر الماضى 135 شكوى وطلب تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.

وفي سياق متصل أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى تلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية لحل هذه الشكاوى والاستجابة للطلبات المقدمة، مؤكداً أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تُعلى من شأن المواطن، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

ومن جانبه أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن الشكاوى والطلبات التي استقبلتها الإدارة خلال شهر أكتوبر الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى، بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضى لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات استخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات وظائف بالقطاع الخاص فقط.