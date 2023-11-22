رئيس جهاز حماية المستهلك يستقبل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة

استقبل إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء ٢٢ نوفمبرالمهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس ادارة الغرفة بالجيزة أحمد جابر.

ضبط الأسواق

وفي البداية رحب رئيس الجهاز بهذه الزيارة ، فيما هنأ رئيس مجلس ادارة الغرفة، رئيس جهاز المستهلك بتوليه قيادة الجهاز في الفترة الحالية وأهمية دور الجهاز المحوري في ضبط الأسواق مُتمنيين له دوام التوفيق.

واستعرض اللقاء أهمية دور الجهاز في هذه الفترة ودوره في ضبط الأسواق،وأضاف إلي ضرورة التنسيق والتعاون المشترك مع الغرف التجارية في المرحلة القادمة وذلك لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضرورة أن يكون هناك وعي للتجار بالقانون، مؤكداً أن تحقيق الإنضباط في السوق هو خطة عمل الجهاز في الفترة الحالية.

وأوضح رئيس الغرفة أنهم مُتطلعين إلي التعاون والتنسيق المشترك بين جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية بالقاهرة، مُشيدا بالدور الحيوي والهام الذي يقوم به الجهاز، وأن الغرفة ستعمل مع الجهاز في الفترة الحالية علي الإلتزام بالقانون وتوعية التجار لتحقيق الإنضباط في الأسواق، مُثمناً دور الجهاز في التوعية والحملات الرقابية التي يشنها الجهاز في الأسواق.

وأعرب رئيس الجهاز عن امتنانه وشُكره للغرفة التجارية لهذه الزيارة، مؤكداً علي إهتمامه وتطلعه للتنسيق والتعاون بين الجانبين لتحقيق الإنضباط الكامل في الأسواق.