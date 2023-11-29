مسجد السيدة عائشة هدم أكثر من مرة وأعيد بناؤه في عصور مختلفة

يقع مسجد السيدة عائشة بشارع يحمل اسمها عند بداية الطريق الموصل إلى مدينة المقطم، وقد تهدم المسجد القديم وأعاد بناءه الأمير عبد الرحمن كتخدا في عام "1176 هـ ــ 1762م"، ثم هدم المسجد وأُعيد بناؤه سنة 1971م علي ما هو عليه الآن.

يتكون المسجد من مربع يتوسطه صحن وتحيط به الأروقة، ومما يسترعى النظر في رواق القبلة، أن الحراب لا يتوسط جدار القبلة، وإنما يقع في الركن الجنوبىالشرقى للجدار، كما يوجد بالواجهة الغربية للمسجد بابان بينهما المئذنة التي لم يبق منها سوى الدورة الأولى وقد كتب على الباب البحرى ما نصه :"مسجد امه التقى فستراه.. كبدور تهدى بها الأبرار.. وعباد الرحمن قد أرخوه.. تلألأ بجبه الأنوار"، كما كتب على الباب القبلى ما نصه: "بمقام عائشة المقاصد أرخت.. سل بنت جعفر الوجيه الصادق".

اما السيدة عائشة هي بنت جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام على زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه، وهى أخت الإمام موسى الكاظم رضى الله عنهما، لقد كانت كما جاءت ترجمتها في كتاب "مشاهد الصفا في المدفونين بمصر من آل المصطفى"، من العابدات القانتات المجاهدات، ويؤثر عنها أنها كانت تقول مخاطبة الله عز وجل : وعزتك وجلالك لئن أدخلتنى النار لآخذن توحيدىبيدى فأطوف به على أهل النار وأقول : وحدته فعذبنى، وقد رحلت عن عالمنا في سنة خمس وأربعين ومائة، حسب ما ذكر كتاب "مساجد مصر وأولياؤها الصالحون"، للدكتورة سعاد ماهر محمد.

وظل قبر السيدة عائشة حتى القرن السادس الهجرى مزارا بسيطا يتكون من حجرة مربعة تعلوها قبة ترتكز على صفين من المقرنصات، أما في العصر الأيوبى فقد أنشئ بجوار القبة مدرسة وذلك أنه عندما أحاط صلاح الدين الأيوبى عواصم مصر الإسلامية الأربع، الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة بسور واحد حتى يحصن البلاد من هجمات الصلبيين، ففصل هذا السور قبة السيدة عائشة عن باقى القرافة فرأى صلاح الدين، أن يقيم بجانب القبة مدرسة، كما أنه فتح في السور بابًا سماه باب السيدة عائشة وهو المعروف بـ "باب القرافة".