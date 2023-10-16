اليوم الإثنين.. الليلة الختامية لمولد السيدة فاطمة النبوية

تحتفل الطرق الصوفية مساء اليوم الاثنين، بمولد السيدة فاطمة النبوية، ابنة الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهم، وهى الدينة النيرة القريبة الشبه بجدتها الزهراء البتول السيدة فاطمة الزهراء بنت سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم في جودها وجلدها وزهدها.

نشأتها

ولدت السيدة فاطمة النبوية في أوائل العقد الثالث من الهجرة، وأمها هي السيدة "أم إسحق بنت طلحة بن عبيد الله"، وشقيقها الأكبر هو الإمام "على زين العابدين"، وشقيقتها هي السيدة "سكينة بنت الحسين" رضى الله عنهما وأرضاهما.

زواجها وأولادها

تزوجت فاطمة النبوية في حياة أبيها، وأنجبت للإمام الحسن المثنى ثلاثة أبناء، هم: "عبد الله المحض" و"إسماعيل الديباج" و"الحسن المثلث"، ثم تزوجت السيدة فاطمة النبوية بعد وفاته بعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وولدت له: "محمد" و"القاسم".

لقبها ووفاتها

لقبت السيدة فاطمة النبوية ب "أم اليتامى" و"أم الحنان" و"أم المساكين" في العديد من كتب المؤرخين، لأنها كانت ترعى اليتامى والمساكين وتنفق عليهم، فكانت دارها مأوى لليتامى والمساكين من كل الأقطار، فيما يشبه المؤسسات الخيرية، وكانت تطعمهم وتكسوهم وتعينهم بشتى السبل حتى توفيت عام 110هجري ودفنت بمصر، وصار لها مسجدا ومقاما فى منطقة الدرب الأحمر.

تأييد الطرق الصوفية للرئيس السيسي

اختتمت الطريقة الرفاعية وشيخها الشريف طارق ياسين الرفاعي شيخ عموم الطريقة بمصر والعالم الإسلامى، مساء أمس الخميس، احتفالهم بمولد العارف بالله سيدى أحمد البدوى، وذلك بسرادق الطريقة المقام بأرض الصارى بمنطقة سيجر بمدينة طنطا.

كشف الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية، عن تأييد طريقة القطب الصوفي الكبير الشيخ أحمد الرفاعي في مصر، للرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لما تمتعت به الدولة المصرية من استقرار وأمان، ولما تشهده الدولة من تحديات تهدد الأمن القومي.

كما أعلنت الطريقة الجازولية الشاذلية، أكبر طريقة صوفية بمصر، دعمها وتأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، بحشد مليون مريد صوفي في جميع محافظات مصر.