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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إبراهيم حسن يفتح النار على كولر "  السبب الرئيسي فى تراجع نتائج الأهلي "

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أكد إبراهيم حسن نجم كرة القدم المصرية السابق أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو السبب الرئيسي فى تراجع الفريق خلال الفترة الحالية فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وقال إبراهيم حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" كولر هو السبب الرئيسي فى تراجع أداء الأهلي والنتائج الأخيرة للفريق بسبب تغيير تشكيل الفريق فى كل مباراة.

واضاف:" مش معقول أن فى كل مباراة أقوم بعمل 5 و6 تغييرات على التشكيل ، اليوم محمد هاني مش موجود ومن قبل يشارك أكرم ثم يشارك عبد القادر أو ديانج يغيب ، أمور مش مفهومة.

وتابع:" النادي الأهلي لا يوجد به استقرار فى التشكيل ، وهو السر الرئيسي فى تراجع الأداء والمركز الوحيد الذي لم يتم التغيير فيه هو حارس المرمي.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمام سموحة ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز

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