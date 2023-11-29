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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إبراهيم حسن: ندافع عن حقوقنا المالية لدي المصري وأطالب اتحاد الكرة بحسم الأمر

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالنادي المصري البورسعيدي ، أنه قام بعمل كل الأمور القانونية اللازمة من أجل الحصول على حقوق الجهاز الفنى بعد الرحيل عن تدريب الفريق.

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وقال إبراهيم حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" لنا مستحقات مالية متأخرة فى النادي المصري ، وقمنا بدفع رسوم من أجل الحصول على حقوقنا ولكن منذ أشهر لم نحصل علي أى شئ.

وأضاف:" المدربين هم الحلقة الأضعف فى المنظومة الكروية ، ولابد من عمل رابطة للمدربين من أجل الحصول على حقوقنا.

وتابع:" حتي الآن نبحث عن حقوقنا التي مازالت لدي النادي المصري وقمنا بطرق جميع الأبواب ولكن مازال لم يوجد أى حلول حتي الآن وننتظر يوم الثلاثاء المقبل حسبما أكد لنا مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم لحل هذه الأزمة.

وأتم:" لنا شهرين متأخرات مرتب وشهرين شرط جزائي و6 مكافأت مباريات  كل ذلك من شهر 3 و4 الماضي.

 

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