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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة والنرويج تبحثان الوضع في غزة وأوكرانيا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، اليوم الثلاثاء في بروكسل، الوضع في غزة وأوكرانيا.

 

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وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين أعربا عن التزامهما المشترك بحلف شمال الأطلسي والأمن عبر الأطلسي وناقشا التدابير الإضافية لدعم أوكرانيا ضد روسيا.

وهنأ بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو، نظيره النرويجي على تعيينه حديثا.

وتشاور الوزيران بشأن الصراع في غزة، وشددا على الحاجة إلى مواصلة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين.

وناقش الجانبان موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك الأمن الغذائي في القطب الشمالي والأمن الغذائي العالمي.

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