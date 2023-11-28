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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السعودية تبحث مع أنجولا وكينيا وأوغندا جهود وقف إطلاق النار الدائم في غزة

فيصل بن فرحان بن
فيصل بن فرحان بن عبدالله

 

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء مع وزير العلاقات الخارجية بأنجولا تيتي أنطونيو، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل دائم ومستدام بما يضمن حماية المدنيين.

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كما استعرض الجانبان -خلال اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض (BIE) بالعاصمة الفرنسية باريس- سبل توطيد وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وفي السياق ذاته، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بوزير خارجية كينيا موساليا مودافادي، حيث بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وتطرق الوزيران إلى الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكلٍ مستدام بما يضمن حماية المدنيين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.

كما بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأوغندي جيجي أودونجو، تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكلٍ مستدام بما يضمن حماية المدنيين.

 

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