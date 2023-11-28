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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تفعيل سداد رسوم تأمين جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

تابلت الثانوية
تابلت الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفعيل سداد رسوم تأمين جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في مكاتب البريد أو أماكن الدفع الإلكتروني.

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ووجهت وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الأول الثانوي إلى سداد تأمين جهاز التابلت فى مكاتب البريد أو أماكن الدفع الالكتروني، وتسليم الأوراق إلى أخصائي التكنولوجيا بالمدارس، استعدادًا لاستلام الأجهزة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه جاري الانتهاء من تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، ويجب على الطلاب سرعة سداد التأمين المخصص للجهاز وقدره 105 جنيهات، لتغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف الكلي أو الجزئي.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت حيث يتم توزيع الجهاز اللوحى على المدارس قريباً.

وتسلّم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرابة 600 ألف طالب بالصف الأول الثانوى العام سنوياً أجهزة التابلت.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بوصول أجهزة التابلت من الشركة المصنعة، تمهيدًا للبدء في عملية توزيعها على المديريات التعليمية، مشيرة إلى أن عدد أجهزة التابلت المدرسي المقرر توزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي العام يبلغ أكثر من 600 جهاز.

أوراق استلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي:

- صورة من شهادة ميلاد الطالب الذي يريد الحصول على التابلت.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- إيصال تأمين التابلت بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال.

- تقديم إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

- تقديم إقرار تسليم التابلت موقعا عليه ولي الأمر.

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