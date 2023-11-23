التعليم تحدد موانع العمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة بشأن موانع المرشحين للعمل كرؤساء للجان السير والمراقبين الأوائل لامتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وتشمل الموانع ما يلي:

-أن يكون المرشح قد صدر ضده قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات طبقا للنشرة رقم (1) بتاريخ 2022/4/18 بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة.

-أن يكون المرشح مرشحا للعمل في مراكز توزيع الأسئلة.



كما حدد التعليم الفئات التي يمكن ترشيحها لشغل هذه الوظائف، وهي:

-موجه عام

-موجه أول

-موجه

-مدير إدارة

-مدير مرحلة

-مدير مدرسة

-كبير معلمين

-معلم خبير

-معلم أول أ

-رئيس قسم

-وكيل أ

-وكيل قسم تخصصية تعليم أو فنية تعليم

وشددت التعليم على ضرورة أن يقدم جميع من تنطبق عليهم شروط الترشح استمارة موانع، وأن تتم مراجعة البيانات والأختام بالإدارة التعليمية والمديرية مع صحيفة الأحوال.

وتقوم المديرية بإيفاد مندوب بتفويض معتمد من طرفها بهذه الموانع وصحائف الأحوال مجمعة لكل مدرسة على حده على مستوى المديرية التعليمية، ولكل نوعية من نوعيات التعليم الفني، وذلك لتسليمها إلى لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية قبل نهاية شهر ديسمبر 2023.

وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم باستمارة موانع بدون أسباب قانونية.

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كما شدد التعليم على مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين بمسؤوليتهما عن إرسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة الذين تنطبق عليهم الشروط، مع إحالتهم للشئون القانونية في حال تقصيرهم نحو هذا الشأن.