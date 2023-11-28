600 جنيه زيادة| تذبذب بأسعار الذهب بمطلع التعاملات الصباحية

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، حالة من التذبذب بمطلع التعاملات الصباحية، عقب نشاط طفيف سجله أمس الإثنين، بالأسواق المحلية للصاغة في مصر.

وتحرك سعر الذهب ومنه سعر الجنيه الذهب، الذي يقبل عليه الكثير في التعامل، سواء البيع أو الشراء، فهو ما يفضله الكثير للاستثمار، ويرغب الكثير في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية، نحو 22560 جنيه بعد 21960 جنيها بفارق نحو 400 جنيه، فيما يظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بنحو 600 جنيه إذ وصل إلى 23 ألف جنيه.

أسعار الذهب

ليسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 عند 22560 جنيها ، ذهب صافي وزن 8 جرامات.

وتسجل سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم، يتراوح بين 300 و400 جنيه وذلك للجنيه الذهب المغلف، وزن 8 جرامات عيار 21، بينما يتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب غير المغلف ما بين 100 و 200 جنيه.

فيما سجل سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر، 3,200 جنيه.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2,800 جنيه للشراء.

بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء : 2,400 جنيه.

كما سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14 للشراء: 1,867 جنيها.