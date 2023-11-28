أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2795 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وأسعار الذهب ما زالت في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

استقرت أسعار الذهب اليوم ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2795 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3194 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2928 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2395 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1863 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1597 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1197 جنيه، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22360 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2012 دولارًا للأوقية.