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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لافروف: البرازيل الرائدة في التجارة مع روسيا بين دول أمريكا اللاتينية

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن البرازيل هي الرائدة في حجم التبادل التجاري مع روسيا بين دول أمريكا اللاتينية.

 

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وأضاف لافروف خلال معرض أقيم بوزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ195 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين - "أن التعاون العملي يتعزز مع البرازيل، وهي الرائدة من حيث حجم التبادل التجاري مع روسيا بين دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

 

وأشار وزير خارجية روسيا إلى أن المجالات الرئيسية للتعاون المشترك بين البلدين هي الصناعة الكيميائية والزراعة والعمل في قطاع الطاقة والفضاء السلمي، منوها بأن إمدادات الأسمدة الروسية لتلبية احتياجات المجمع الصناعي الزراعي البرازيلي، تسمح لنا بتقديم مساهمة مشتركة في ضمان الاستقرار الغذائي العالمي.

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