لافروف يؤكد ضرورة توسيع التمثيل بمجلس الأمن وإعادة الأمم المتحدة لمسارها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ضرورة أن تتهيأ الأمم المتحدة للظروف المعاصرة من خلال توسيع التمثيل بمجلس الأمن لدول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى إعادة الأمم المتحدة لمسارها الأساسي والصحيح من خلال وجود هيئات متعددة الجهات بينها بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والدولة الاتحادية الروسية البيلاروسية ومنظمة آسيان والاتحاد الإفريقي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والجامعة العربية ومجلس التعاون الإسلامي لدول الخليج.

وقال لافروف - خلال مشاركته في الماراثون التعليمي الفيدرالي وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحاول إعاقة تشكيل نظام متعدد الأقطاب باستخدام كل الوسائل للحصول على أرباح الهيمنة آملين بحكم العالم، ويقوم بمحاولات لزرع الفوضى في بعض مناطق بالعالم وهو ما يحدث في الشرق الأوسط وينذر بحرب كبرى.

وأضاف أن "الغرب كان يحاول فرض السيطرة مثلما حدث بالعراق وليبيا وسوريا وأوكرانيا، والنتيجة أنه تم تدمير مؤسسات الدولة في تلك الدول وتدفق ملايين المهاجرين"، لافتا إلى أن تلك المساعي أصبحت واضحة للجميع، فسياسة الكبح لا تستخدم فقط ضد روسيا ولكن أيضا ضد الصين وغيرها للحيلولة دون ظهور أي منافسة للغرب.