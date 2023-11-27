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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي وسموحة .. سجل متواضع للمدرب أحمد سامي في مواجهاته أمام الأحمر

المدرب أحمد سامي
المدرب أحمد سامي

يستضيف ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر ، مواجهة الأهلي وسموحة في تمام السابعة مساء غد الثلاثاء ، لحساب منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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الأهلي وسموحة .. نتائج كولر في مواجهة الفريق السكندري

وخلال تاريخ مواجهات المدرب أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري مع كافة الأندية التي تولى تدريبها خاض 9 مباريات مع 4 أندية أمام الأهلي.
تمكن من تحقيق الفوز خلال لقاء وحيد فقط ، وتعرض للخسارة في 6 مباريات ، مع تعادل في مواجهتين فقط.
وعلى صعيد الأهداف ، استقبلت شباك الفرق التي تولى تدريبها 22 هدفًا، وتمكن من تسجيل 5 أهداف في شباك الأحمر.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري ..

ويأتي الأهلي في صدارة ترتيب بطولة الدوري برصيد 13 نقطة، بعد أن حقق الانتصار خلال 4 مباريات والتعادل في مواجهة وحيدة أمام الجونة.
بينما يخوض فريق سموحة اللقاء محتلاً المركز 12 برصيد 8 نقاط، عقب تحقيق الانتصار في مباراتين، والتعادل في مواجهتين أيضًا وتلقي خسارتين.

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