الأهلي وسموحة .. سجل متواضع للمدرب أحمد سامي في مواجهاته أمام الأحمر

يستضيف ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر ، مواجهة الأهلي وسموحة في تمام السابعة مساء غد الثلاثاء ، لحساب منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وخلال تاريخ مواجهات المدرب أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري مع كافة الأندية التي تولى تدريبها خاض 9 مباريات مع 4 أندية أمام الأهلي.

تمكن من تحقيق الفوز خلال لقاء وحيد فقط ، وتعرض للخسارة في 6 مباريات ، مع تعادل في مواجهتين فقط.

وعلى صعيد الأهداف ، استقبلت شباك الفرق التي تولى تدريبها 22 هدفًا، وتمكن من تسجيل 5 أهداف في شباك الأحمر.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري ..

ويأتي الأهلي في صدارة ترتيب بطولة الدوري برصيد 13 نقطة، بعد أن حقق الانتصار خلال 4 مباريات والتعادل في مواجهة وحيدة أمام الجونة.

بينما يخوض فريق سموحة اللقاء محتلاً المركز 12 برصيد 8 نقاط، عقب تحقيق الانتصار في مباراتين، والتعادل في مواجهتين أيضًا وتلقي خسارتين.