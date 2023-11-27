الأهلي وسموحة .. نتائج كولر في مواجهة الفريق السكندري

يحل فريق سموحة ضيفًا على النادي الأهلي غد الثلاثاء ، لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز ، على ملعب المقاولون العرب.

ويأتي الأهلي في صدارة ترتيب بطولة الدوري برصيد 13 نقطة، بعد أن حقق الانتصار خلال 4 مباريات والتعادل في مواجهة وحيدة أمام الجونة.

بينما يخوض فريق سموحة اللقاء محتلاً المركز 12 برصيد 8 نقاط، عقب تحقيق الانتصار في مباراتين، والتعادل في مواجهتين أيضًا وتلقي خسارتين.

مواجهات كولر أمام سموحة ..

ومنذ تولي السويسري كولر المهمة الفنية للنادي الأهلي ، واجه فريق سموحة خلال 3 مواجهات بواقع مباراتين في بطولة الدوري، ومواجهة وحيدة في منافسات نصف نهائي كأس مصر موسم 2021-2022.

وتمكن الأهلي تحت قيادة السويسري كولر ، من تحقيق الانتصار في مباراتين وتعادل في مواجهة وحيدة.

وتمكن الأحمر تحت قيادة كولر في مواجهاته مع سموحة ، من تسجيل 5 أهداف وتلقت شباكه في المقابل هدف وحيد.

مران الأهلي الجماعي ..

وخاض الفريق الأحمر تحت قيادة مديره الفني مارسيل كولر مرانه الجماعي بالأمس ، أعقبه محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.

بينما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ميدياما أول أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استكمل باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.

وواصل رضا سليم تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد الجراحة التي أجراها في الترقوة.

وأغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق أول أمس على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.