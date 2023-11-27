وزير الشباب والرياضة يهنئ الاتحاد المصري للكانوي والكياك بحصاد 12 ميدالية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للكانوي والكياك، بعد تحقيق بعثة المنتخب المصري (١٢) ميدالية، بواقع (١) ميدالية ذهبية، (٦) ميدالية فضية، و(٥) ميدالية برونزية، وذلك في ختام منافسات البطولة الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي أُقيمت في نيجيريا.



أكد الدكتور أشرف صبحي، علي دعم الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة؛ الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد الوزير على الحرص توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.



وكانت لاعبة المنتخب سما فاروق، قد نجحت من خلال البطولة في التأهل إلى أوليمبياد باريس، لتكون أول لاعبة تتأهل من لعبة الكياك والكانوي، في البطولة الأفريقية التي أُقيمت بمشاركة 12 دولة، هي: “مصر، المغرب، تونس، الجزائر، غانا، نيجيريا، السنغال، أنجولا، ساوتومي، جنوب إفريقيا، موزمبيق، كوت ديفوار”.



