محاكمة 73 متهمًا في خلية التجمع غدًا

تستأنف الدائرة الثالثة إرهاب، بمجمع محاكم بدر، بعد غد الاثنين، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بـ"خلية التجمع الإرهابية".

وأمرت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية، من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.

الإيقاع بتشكيلٍ عصابي تخصص في تجارة المُخدرات



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط التشكيلات العصابية من ضبط تشكيل عصابى ضم متهمين تخصص نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك في حملة أمنية مُكبرة.

ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.





من ناحية أخرى، واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، حملاته المكثفة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (ممرضة)، محكوم عليها فى (24 حكم "مُستأنف ، جزئى" .. بإجمالى مدة حبس 44 سنة وكفالة مالية).

ضبط(مالك محل) محكوم عليه فى (37 حكم "مُستأنف ، جزئى" بإجمالى مدة حبس 32 سنة وكفالة مالية).