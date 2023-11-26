ضبط 10 طن سكر مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بديرب نجم

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، قامت مديرية تموين الشرقية بتشكيل حملة مكبرة فور ورود معلومات إلى المديرية، تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من السكر بهدف الإحتكار وزيادة السعر واستغلال المواطنين، فتوجهت الحملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه التموينيه وبرفقة مفتشى قطاع تموين وسط الشرقيه مصطفي الشحات وأبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج، لتفقد المحال التجارية بناحية ديرب نجم، وتمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو حمراء اللون محمله بكمية من السكر تقف أمام إحدى المحال التجارية، وبحصر الكمية تبين أنها 1000 باكتة سكر بإجمالي 10 طن مدون عليها سكر.

وبسؤال قائد السيارة عن المستندات الدالة على مصدرها، أفاد بعدم وجود فواتير، وعليه تم التحفظ على السيارة والسائق، ومصادرة الكميات المضبوطة على ذمة المحضر المحرر برقم 22558لسنة 2023 جنح مركز ديرب نجم.

وتمكنت الحملة من تحرير محضر برقم 22557 لسنة 2023 ضد صاحب شركة تعبئة مواد غذائية لإمتناعه عن البيع للجمهور، وتم التحفظ على كمية قدرها 100 كيلو سكر بعدد 10 باكتات بكل باكته 10 أكياس سكر زنة واحد كجم، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.