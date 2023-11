طريقة شحن عداد الكهرباء عن طريق الهاتف بنظام nfc

نشرت الصحف الرسمية لوزارة الكهرباء والطاقه المتجدده خطوات شحن عداد الكهرباء عن طريق الهاتف بنظام nfc.

❓س: هل ممكن فعلًا أشحن كارت عداد الكهرباء من خلال الموبايل من داخل المنزل في ما يعرف بشحن الهاتف؟

ج: ✍🏻بالطبع يمكن ذلك .، كل اللي عليك هو تغيير الكارت وإستبدال كارت NFC به من الجهة المختصة والتابع لها.

▪️أول حاجة تعملها لازم تتأكد أن الموبايل بتاعك لديه هذه الخاصية، التي تعرف بـ(NFC)،

ودي بتكون موجودة في التليفونات الإصدارات الحديثة فقط ‏(Samsung ــ Huawei ــoppo ــI phone)

لازم تعرف أنواع الأبليكيشن الموجودة في السوق والتي من خلالها سيتم الشحن.

1ـــ shal gtpay

2ـــ my fawry

3ــ كهرباء خالص.

نظرًا لوجود عدة شركات مصنعة للعدادات؛ يختلف كارت كل شركة عن الأخرى في تفعيل النظام الجديد.

أولاً: sahl gtpay، 📲💳

خاص بعدادات جلوبال لجميع أنواعها والجديد، وتقدر تدفع منه فواتير الكهرباء.

هذا التطبيق يدعم كلًّا من النظامَين android وI phone بدءاً من I phone7+ وجميع الطرازات الحديثة.

ــ الخطوات:

يتم تحميل التطبيق ثم إتباع الخطوات علي النحو التالي:

1ــ فتح الأبليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك.

2ــ قم بتحديد اختيارك postpaid or prepaid، وإسم الشركة التابع لها.

3ــ في حالة اختيار prepaid، هيظهرلك اختياران.

▪️ الاختيار الأول: لو عايز تشحن

قُم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.

1ـــ ثم حدد المبلغ المطلوب للشحن وأثناء ذلك يقوم البرنامج بحساب العمولة المطلوبة.

2ــ ثم توجه بعدها إلى الدفع عبر الفيزا.

وستصلك رسالة بأنه قد تم خصم المبلغ من رصيد الفيزا، قُم بتأكيد ذلك من خلال كتابة الكود المرسل لتأكيد عملية الشحن، وبعدها قُم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر العداد، لنقل الشحنة ثم وضعها بالعداد.

▪️ الاختيار الثاني: لو عايز تستعلم عن رصيدك واستهلاكاتك وجميع بيانات العداد الخاصة بك لحظة بلحظة، قُم بالضغط على الاستعلام ووضع الكارت خلف الموبايل لقراءة جميع البيانات الخاصة بك.

ثانياً: my fawry📲💳

خاص بعدادات (السويدى إلكتروميتر-ـ إسكرا- المصرية- وقريبًا المعصرة)، وتستطيع أن تدفع منه فواتير الكهرباء.

الخطوات:

يتم تحميل التطبيق على النحو التالي:

هذا التطبيق يمكن من خلاله تسجيل الفيزا الخاصة بك وربطها تلقائيًّا لسهولة الشحن في كل مرة.

ملحوظة: هذا التطبيق يدعم فقط نظام android، وجار العمل على الانتهاء من تشغيله على نظام I phone في أقرب وقت ممكن.

- قُم بإختيار شحن الكارت وتحديد الشركة التابع لها.

ثالثاً: خالص كهرباء📲💳

هذا التطبيق خاص بعدادات (السويدى إلكتروميتر- إسكرا- المصرية- وقريبًا المعصرة)، وتقدر كمان تدفع منه فواتير الكهرباء.

الخطوات:

يتم تحميل التطبيق، وذلك على النحو التالي:

ملحوظة: هذا التطبيق يدعم فقط نظام android، وجار العمل على الانتهاء من تشغيله على نظام I phone في أقرب وقت ممكن.

قُم باختيار شحن الكارت وتحديد الشركة التابع لها.

بالنسبة للآيفون لشحن العدادات:📱🚫

شركة آبل المصنعة للهاتف لم تقم بتفعيل خاصية nfc سوى ابتداء من أول (آيفون 7 بلس)؛ بما يعني أن من لديه أي فون فقط لم يتمكن من استخدام خاصية شحن العداد nfc من خلال التليفون، علمًا بأن التطبيق مفعل من أول (آيفون ٧)، والموديلات التي تليه؛ وهو ما يعني أنه كلما زاد الموديل كان استخدام الخاصية به سهولة ويسر وسرعة كبيرة.

س: كيف أعرف أن الموبايل يحتوي على هذه الخاصية أم لا دون تعب؟- ج: ممكن تنزل برنامج خفيف جدًّا اسمه (Check Nfc)؛ حمل هذا التطبيق من خلال PLAY STORE. - أول ما تفتح البرنامج ده هيقول لك:Not available or available

