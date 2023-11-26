بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الــ 42

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 42، وذلك عن الفترة من 18 - 24 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 95 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، وتم تسجيل 17 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 1 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 32 زيارة وتم تسجيل 4 منشآت غذائية وجاري إدراج 4 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 448 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3966 رسالة بإجمالي 175000 طن ، تنوعت مابين 530 صنف من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها الفاصولياء بإجمالي 7000 طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 10000 طن، تليها الفراولة بإجمالي 7000 طن، ثم الرمان بإجمالي 5000 طن.

ومثلت السعودية وأسبانيا وليبيا وأمريكا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 140 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 815 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 600 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 585 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1545 رسالة بنحو 288000 طن، تنوعت مابين 175 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 86 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها فرنسا، أوكرانيا، أندونيسيا، استراليا وماليزيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 440 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 265 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بإجمالي 237 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 37 منتج و10 شركات، ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 500 منتج جديد، وأصدرت 7 شهادات بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1309 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 698 عينة لأغذية معدة للتصدير، و300 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 101 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح ( الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) ومضارب الأرز في محافظتي سوهاج والشرقية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 39 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 20 شكوى، وجاري فحص 19 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 944 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 42 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 7 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1595 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 470 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 485 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 197 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة السويس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 23 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 3 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الاسماعيلية، البحر الأحمر والفيوم، كما تم معاينة 7 مخازن تغذية مدرسية قائمة بالفعل في محافظات الشرقية، القاهرة والفيوم.

وتم تسجيل عدد 1 مخزن، ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المسجلة إلى 805 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، الإسكندرية، بني سويف، المنوفية والقليوبية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 50 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة والقاهرة، وتم تسجيل 3 مطاعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 19 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الجيزة، الأقصر، أسيوط والقليوبية، وسجلت 1 وحدة طعام لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 356 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 24 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 3 منشآت غذائية لتداول الأسماك خلال الأسبوع الماضي.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 33 زيارة فحص على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 28 زيارة لمصانع المغلفات الطبيعية، وتم استيفاء 1 مجزر لحوم لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 20 أذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما تم تنفيذ دورة تدريبية تناولت استعراض أسس التفتيش وشرح قائمة الفحص للأطباء البيطريين بفرع الهيئة بمحافظة الإسكندرية.