وزير الزراعة يبحث مع المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة سبل تعزيز التعاون

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، العقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وقال القصير، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الفني للمشروعات القومية العملاقة والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وأضاف أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر في كافة المجالات والأنشطة الزراعية وخاصة دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية وإنتاج المحاصيل الموجه للتصدير وأنشطة الزراعة المحمية والإنتاج الحيواني وغيرها.

كما وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية الأنشطة الزراعية الخاصة بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وفي نهاية الاجتماع وجه المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الشكر لوزير الزراعة على متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة وأشاد بالتعاون المستمر وتطلع لمزيد من الدعم فى مجال التنميه الزراعية خاصة البحوث التطبيقية.