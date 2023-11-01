المصري عمر فايد يقود تشكيل نوفي بازار ضد زيليزنيكار في كأس صربيا

يقود النجم المصري عمر فايد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي نوفي بازار الصربي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة زيليزنيكار، ضمن مواجهات الجولة الاولى من منافسات كأس صربيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

عمر فايد يقود تشكيل نوفي بازار في كأس صربيا

يتواجد عمر فايد على رأس تشكيل نوفي بازار الذي يلعب له النجم المصري لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف فريق فناربخشة التركي، حيث انتقل من صفوف فريق المقاولون العرب مع مطلع الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن عمر فايد صاحب الـ 20 عام انتقل لفريق فناربخشة من صفوف المقاولون العرب ولم يقضي شهر داخل صفوف فريقه التركي لينتقل لنادي نوفي بازار الصربي لمدة موسم على سبيل الإعارة.