السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تاو وأفشة على مقاعد بدلاء الأهلي أمام ميدياما الغاني

تاو
تاو

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن قائمة اللاعبين البدلاء قبل انطلاق مباراة المارد الأحمر وميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. 

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كهربا يقود هجوم الأهلي أمام ميدياما بدوري الأبطال

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حافلة الأهلي تصل ملعب المباراة استعدادا لـ ميدياما الغاني

شهد قائمة البدلاء تواجد مجدي أفشة وأكرم توفيق وبيرسي تاو، بالإضافة لـ أحمد عبد القادر.

مقاعد بدلاء الأهلي أمام ميدياما:

أكرم توفيق وصلاح محسن وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير.
 

تشكيل الأهلي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم فؤاد وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

في خط الوسط: مروان عطية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وأليو ديانج وإمام عاشور.

في خط الهجوم: محمود كهربا.

 

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