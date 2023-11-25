السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كهربا يقود هجوم الأهلي أمام ميدياما بدوري الأبطال

كهربا
كهربا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر لمباراة ميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد السلام، في أولى مباريات الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 

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حافلة الأهلي تصل ملعب المباراة استعدادا لـ ميدياما الغاني

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مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما في بطولة دوري أبطال أفريقيا على بين سبورت

تشكيل الأهلي لمباراة ميدياما الغاني:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم فؤاد وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

في خط الوسط: مروان عطية وكريم الدبيس وحسين الشحات وأليو ديانج وإمام عاشور.

في خط الهجوم: محمود كهربا.
 


وعلى دكة البدلاء: 

رامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير.
 

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