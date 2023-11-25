كهربا يقود هجوم الأهلي أمام ميدياما بدوري الأبطال

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر لمباراة ميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد السلام، في أولى مباريات الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي لمباراة ميدياما الغاني:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم فؤاد وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

في خط الوسط: مروان عطية وكريم الدبيس وحسين الشحات وأليو ديانج وإمام عاشور.

في خط الهجوم: محمود كهربا.





وعلى دكة البدلاء:

رامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير.

