السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حافلة الأهلي تصل ملعب المباراة استعدادا لـ ميدياما الغاني

الأهلي
الأهلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  ستاد السلام، استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على استاد السلام في أولى مباريات الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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كهربا يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا

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موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على عقد محاضرة للاعبين بفندق الإقامة لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقمًا من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون اللبني بالكامل.

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